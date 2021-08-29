В Кабуле прогремел новый взрыв
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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В воскресенье, 29 августа, в Афганистане, возле аэропорта Кабула прогремел новый взрыв.
Об этом пишут в соцсетях журналисты ведущих СМИ.
По предварительным данным, ракета попала в жилой дом возле аэропорта. Сейчас информация о пострадавших и количестве возможных жертв отсутствует.
Афганское информагентство Asvaka сообщает, что погибли по меньшей мере два человека и трое пострадали. Среди них есть женщины и дети.
- 26 августа возле ворот и стен аэропорта, где эвакуации ожидают тысячи афганцев, прогремели два взрыва. Погибли гражданские афганцы, которые пытаются покинуть страну, а также 11 американских морских пехотинцев и один медик ВМС США. Еще 15 бойцов США получили ранения.
- В Кабуле тоже были слышны взрывы. Местные журналисты и СМИ сообщили о минимум шести взрывах. Один из них произошел возле аэропорта, другие — на окраине Кабула.
- Накануне стало известно, что подразделения движения «Талибан» начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта.
- Страны спешат эвакуировать из Афганистана людей до 31 августа. Талибы выступили против продления срока, но обещали разрешить иностранцам и афганцам покинуть страну после 31 августа.