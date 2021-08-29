Украинская сборная завоевала уже 43 медали: спортсмены получили еще пять серебряных и две бронзовые награды

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Украинские паралимпийцы завоевали еще семь медалей — пять серебряных и две бронзовые.

Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Токио в Twitter.

Так, серебряными призерами стали:

Анастасия Мисник — в толкании ядра (F20),

Наталья Олейник — пауэрлифтинг (до 79 кг),

Андрей Трусов — плавание вольным стилем на дистанции 400 метров (S7),

Илья Яременко — плавание вольным стилем 50 м (S13),

Денис Остапченко — плавание на спине 50 м (S3).

Кроме этого, Максим Веракса в плавании вольным стилем 50 м (S13) и дзюдоист Александр Назаренко в весовой категории до 90 кг (В2) получили бронзу.

Сейчас сборная Украины с 43 медалями — 10 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых — занимает 5 место в общем зачете.