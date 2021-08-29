Украинская сборная завоевала уже 43 медали: спортсмены получили еще пять серебряных и две бронзовые награды
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Украинские паралимпийцы завоевали еще семь медалей — пять серебряных и две бронзовые.
Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Токио в Twitter.
Так, серебряными призерами стали:
Анастасия Мисник — в толкании ядра (F20),
Наталья Олейник — пауэрлифтинг (до 79 кг),
Андрей Трусов — плавание вольным стилем на дистанции 400 метров (S7),
Илья Яременко — плавание вольным стилем 50 м (S13),
Денис Остапченко — плавание на спине 50 м (S3).
Кроме этого, Максим Веракса в плавании вольным стилем 50 м (S13) и дзюдоист Александр Назаренко в весовой категории до 90 кг (В2) получили бронзу.
Сейчас сборная Украины с 43 медалями — 10 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых — занимает 5 место в общем зачете.
- В пятый день Паралимпийских игр украинские спортсмены завоевали еще две золотые медали.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах нет из-за пандемии коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, которые соревнуются в 15 видах спорта.