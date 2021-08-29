Украина шестью рейсами эвакуировала из Кабула 650 человек
- Автор:
- София Телишевская
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После обострения ситуации в Афганистане в середине августа совместными усилиями украинских дипломатов, военных и разведчиков из Афганистана в Украину организовали шесть эвакуационных рейсов.
Они вернули в Киев более 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность.
Украина вошла в число европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана.
«Украина в тяжелые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим», — отметил президент Владимир Зеленский.
- Накануне стало известно, что подразделения движения «Талибан» начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта.
- Страны спешат эвакуировать людей до 31 августа. Талибы выступили против продления срока эвакуации, но обещали разрешить иностранцам и афганцам покинуть страну после 31 августа.
- Ранее талибы требовали от США вывезти войска и людей, которые сотрудничали с силами НАТО, до 31 августа. Власти США заявляли, что до этой даты не успеют вывезти людей. В Пентагоне сообщили, что авиация США уже вывезла 88 тысяч человек. Сейчас в аэропорту в ожидании вылета находятся более 10 тысяч человек.