Прогноз погоды на понедельник: неделя в Украине начнется с дождей

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Alexey Marcov / Pixabay

В понедельник, 30 августа, на Правобережье Украины ожидается дождливая, в западных областях еще и прохладная погода, а на востоке и юге — жара.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью +12...+17 °С, в южных областях +20...+22 °С, днем на Левобережье +30...+34 °С, в западных областях +19...+22 °С, на остальной территории +22...+29 °С. Местами возможны грозы.

В Киеве в понедельник тоже временами дождь, местами гроза, температура ночью +15...+17 °С, днем +25...+27 °С.

Утром 29 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах +22...+26 °С, в Днепре возле Киева — +22 °С.