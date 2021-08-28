Франция закончила эвакуацию из Кабула, а у британцев последний день
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министр обороны Франции Флоранс Парли объявила о завершении операции под названием Apagan по эвакуации из столицы Афганистана своих граждан и афганцев, которые помогали контингенту.
С 15 августа, когда боевики «Талибана» захватили Кабул, эвакуационными рейсами Франции вывезли 3 тысячи французов и более 2 600 афганцев.
Как сообщает Le Figaro, аэропорт Кабула покинули и французские военные. Руководство страны прекратило вывозить людей из-за невозможности в дальнейшем гарантировать безопасность в аэропорту. Французская сторона держит контакт с руководством «Талибана», чтобы они и после 31 августа не мешали выезду людей из страны.
Британские войска завершают эвакуацию сегодня, передает Reuters. Затем самолетами вывезут военных.
Главнокомандующий вооруженными силами генерал Ник Картер заявил, что эвакуировать удастся не всех. «Мы не сможем вывезти всех, и это ужасно», — сказал он.
- 26 августа у ворот аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал себя в толпе людей, в результате чего погибли как минимум 170 человек, в том числе 13 военных США. По неофициальным данным, жертв около 200. США в ответ нанесли авиаудар по одному из лидеров боевиков «Исламского государства Хорасан» — эта организация взяла на себя ответственность за теракт.
- США продолжают вывозить людей. Соединенные Штаты и союзники эвакуировали около 111 тысяч человек.
- В Афганистане до сих пор находятся граждане Украины — около 230 человек.