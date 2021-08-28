Франция закончила эвакуацию из Кабула, а у британцев последний день

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Министр обороны Франции Флоранс Парли объявила о завершении операции под названием Apagan по эвакуации из столицы Афганистана своих граждан и афганцев, которые помогали контингенту.

С 15 августа, когда боевики «Талибана» захватили Кабул, эвакуационными рейсами Франции вывезли 3 тысячи французов и более 2 600 афганцев.

Как сообщает Le Figaro, аэропорт Кабула покинули и французские военные. Руководство страны прекратило вывозить людей из-за невозможности в дальнейшем гарантировать безопасность в аэропорту. Французская сторона держит контакт с руководством «Талибана», чтобы они и после 31 августа не мешали выезду людей из страны.

Британские войска завершают эвакуацию сегодня, передает Reuters. Затем самолетами вывезут военных.

Главнокомандующий вооруженными силами генерал Ник Картер заявил, что эвакуировать удастся не всех. «Мы не сможем вывезти всех, и это ужасно», — сказал он.