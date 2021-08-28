Движение поездов в Донецкой области из-за обстрелов боевиков ограничили на три дня. Ранен военный
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Pixabay
Из-за артиллерийского обстрела со стороны российских боевиков «ДНР» движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничили. В течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по сокращенным маршрутам — до станций Покровск и Очеретино.
Об этом сообщает пресс-служба компании «Укрзалізниця».
Поезда № 136 Киев — Авдеевка и № 826 Днепр — Авдеевка до 30 августа включительно будут ездить до Покровска. Оттуда пассажиров в Авдеевку и обратно будут доставлять автобусами.
УЗ указывает, что обстрелы начались сегодня утром. Всех сотрудников станции Авдеевка и пассажиров экстренно эвакуировали в укрытия.
Оперативно-тактическая группировка «Восток» сообщает, что при обстреле осколковое ранение получил один украинский военный — его госпитализировали. Состояние бойца удовлетворительное.
- Ранее наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 102 единицы вооружения (техника и артиллерия), которые размещены с нарушением линий отвода.
- Вчера, 27 августа, из-за обстрелов боевиков погиб военный. За август от вражеского огня погибли уже 7 воинов, а всего за этот год — 58 бойцов.