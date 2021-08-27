«Талибан» устанавливает контроль над аэропортом Кабула

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Aslan Media / Flickr

Подразделения движения «Талибан» начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта.

Сейчас талибы вошли на территорию военного сектора аэропорта, сообщают из Кабула индийские журналисты, пишет «Интерфакс».

Не исключено, что полностью контроль над аэропортом талибы установят уже в субботу, 28 августа.

Однако представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США после вывода своего контингента из Афганистана передадут управление аэропортом Кабула афганцам.

До завершения миссии по эвакуации 31 августа контроль над аэропортом Кабула должны обеспечивать вооруженные силы США и их союзников.

Американские силы медленно покидают территорию аэропорта и там сейчас царит хаос, поскольку для гражданских остается все меньше шансов покинуть страну. Они, нарушая все правила, стараются попасть в любой самолет, из-за чего ситуация становится все более напряженной.