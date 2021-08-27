Microsoft позволит устанавливать Windows 11 на ПК со слабыми процессорами

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Panos Sakalakis / Unsplash

Microsoft планирует не препятствовать установлению новой операционной системы Windows 11 на компьютерах, оборудованных слабыми процессорами.

Для этого компания отредактирует минимальные системные требования, пишет The Verge.

Ограничения по установке Windows 11 появятся только при автоматическом обновлении операционной системы через Windows Update.

Это означает, что каждый владелец старого персонального компьютера сможет обновить систему до 11 версии через загрузку ISO-файла и ручную установку.

Сейчас минимальные требования для Windows 11 это:

64-разрядный процессор 1 ГГц с двумя, или большим количеством ядер;

4 ГБ оперативной памяти;

64 ГБ свободной памяти на диске.

Ранее в Microsoft заявили, что 14 октября 2025 года прекратят поддержку Windows 10.

В мае инсайдер Брэд Сэмс со ссылкой на источники писал, что корпорация Microsoft не будет выпускать в этом году облегченную операционную систему Windows 10X для ноутбуков, а сосредоточится на обновлении Windows 10 (рабочее название Sun Valley).