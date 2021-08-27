Верховный суд Беларуси ликвидировал Ассоциацию журналистов
- Автор:
- София Телишевская
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Беларусскую ассоциацию журналистов ликвидировал Верховный суд страны по иску Министерства юстиции.
Об этом передает белорусская служба «Радио Свобода».
Соответствующее решение суд принял 27 августа и тем самым удовлетворил иск Министерства юстиции.
Официальная причина ликвидации — Беларусская ассоциация журналистов не исправила нарушения, которые якобы выявило министерство при проверке в июне. Руководство организации с таким решением не согласно.
Первый обыск в офисе БАЖ прошел 16 февраля. Кроме того, представителей организации несколько раз вызывали в Следственный комитет для допросов, а офис опечатали.
- В Беларуси 18 мая силовики провели обыски в офисах крупнейшего оппозиционного издания Tut.by. Сайт издания заблокировали, а более 10 сотрудников задержали. В сентябре прошлого года Министерство информации Беларуси лишило издание статуса средства массовой информации. Бывшая команда Tut.by запустила новое медиа — Zerkalo.io.
- 8 июля обыски провели у сотрудников беларусского издания «Наша Нива», его сайт заблокировали.