Взрывы на военных складах в Казахстане: число погибших возросло до 12 человек

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Twitter / The Ammunition Management Advisory Team (AMAT)

Число погибших в результате взрывов на военных складах в Жамбылской области Казахстана возросло до 12 человек.

Об этом пишет Tengrinews.

Тела еще трех погибших нашли на месте взрывов. Они занимались ликвидацией последствий взрывов. Сейчас их личности устанавливаются.

В то же время, еще несколько человек до сих пор не выходят на связь. Больше всего в результате взрывов пострадали пожарные — около 50 сотрудников МЧС получили различные ранения и травмы. В целом пострадали по меньшей мере 98 человек.