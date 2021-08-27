За третий день Паралимпийских игр Украина получила 13 медалей

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Associated Press

На Паралимпийских играх, которые проходят в Токио, за третий день соревнований Украина завоевала 13 медалей. Всего в активе спортсменов уже 22 награды.

Золото для Украины выиграли Анна Стеценко в плаванье и Марьяна Шевчук в пауэрлифтинге.

Серебро сегодня завоевал Владислав Белый за метание копья, а также пловцы — Сергей Клипперт, Екатерина Денисенко, Андрей Трусов и Кирилл Гаращенко. За умелое фехтование получила серебро сборная Украины, а Анастасия Москаленко получила эту же награду за метание булавы.

Бронзовыми медалистами стали еще четыре спортсмена — это Юлия Павленко (легкая атлетика, прыжки в длину), Егор Дементьев (велоспорт), Юлия Иваницкая (дзюдо), Наталья Николайчик (дзюдо).

После трех дней Украина на девятом месте в медальном зачете, а по количеству медалей занимает четвертую позицию после Китая, Великобритании и России.