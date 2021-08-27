За третий день Паралимпийских игр Украина получила 13 медалей
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Associated Press
На Паралимпийских играх, которые проходят в Токио, за третий день соревнований Украина завоевала 13 медалей. Всего в активе спортсменов уже 22 награды.
Золото для Украины выиграли Анна Стеценко в плаванье и Марьяна Шевчук в пауэрлифтинге.
Серебро сегодня завоевал Владислав Белый за метание копья, а также пловцы — Сергей Клипперт, Екатерина Денисенко, Андрей Трусов и Кирилл Гаращенко. За умелое фехтование получила серебро сборная Украины, а Анастасия Москаленко получила эту же награду за метание булавы.
Бронзовыми медалистами стали еще четыре спортсмена — это Юлия Павленко (легкая атлетика, прыжки в длину), Егор Дементьев (велоспорт), Юлия Иваницкая (дзюдо), Наталья Николайчик (дзюдо).
После трех дней Украина на девятом месте в медальном зачете, а по количеству медалей занимает четвертую позицию после Китая, Великобритании и России.
- Украина традиционно на Паралимпийских играх выступает удачно и входит в перечень лучших стран по количеству полученных медалей. В частности, на летней Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро украинские спортсмены завоевали 117 медалей и заняли третье место в командном зачете. А на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане — 22 медали и пятое место.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования состоятся на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах не будет из-за коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7х7. Сборную Украины на Паралимпиаде представят 143 спортсмена, которые будут состязаться в 15 видах спорта.