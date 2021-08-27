В Украине ввели электронные свидетельства о начальном образовании

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В Украине утвержден новый порядок изготовления, выдачи и учета документов о начальном образовании, согласно которому уже с 1 сентября этого года свидетельства будут выдавать в электронной форме.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Минобразования ввело новую процедуру заказа, изготовления и получения свидетельств — весь этот процесс переводится в электронный формат, что должно его ускорить. Также это позволит избежать изготовления дубликатов утраченных документов об образовании и быстро исправить ошибки в свидетельстве. В целом это должно уменьшить бюрократизацию системы управления образованием.

Заказывать свидетельства будут школы и соответствующий орган управления в сфере образования, например, отдел образования поселкового совета.

Оригинал электронного свидетельства будет создаваться по образцу, утвержденному Министерством, и храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) в Реестре документов об образовании. Свидетельство о начальном образовании не нужно будет воспроизводить в пластиковой карточке и печатать дополнительный бланк. Школам также не придется вести учет выдачи свидетельств.

По желанию родителей в течение 5 дней после обращения школа будет выдавать бумажную копию электронного свидетельства, заверенную директором школы и печатью. Заказывать дубликат свидетельства тоже не придется — если родители потеряют бумажную копию, они могут обратиться в школу для повторного ее получения.

Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников будут отображаться в свидетельстве достижений.

Если ученик имеет нарушения зрения, по желанию родителей может быть изготовлена бумажная копия свидетельства с использованием шрифта Брайля.