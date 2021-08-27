Минздрав не планирует третью прививку от коронавируса. Основная стратегия — ревакцинация украинцев через год

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«Бабель»

Украина пока не рассматривает ревакцинацию от коронавируса через полгода. Предварительно — через год, стратегия по этому вопросу будет позже.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил в интервью украинской службе BBC.

«Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать населения. Есть только несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза [через полгода после второй дозы] вызывает больший иммунный ответ. Но это только заявления. Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной, будет обязательной. То есть пока мы не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия — это ревакцинация через год», — отметил Кузин.

Предварительно в конце сентября Минздрав получит новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии о ревакцинациюи будут рассматриваться также позже. Напомним, что украинские COVID-сертификаты действуют полгода после второй дозы.

По словам Кузина, при ревакцинации вакцины можно менять, но пока рекомендаций нет.