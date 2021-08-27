Минздрав не планирует третью прививку от коронавируса. Основная стратегия — ревакцинация украинцев через год
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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«Бабель»
Украина пока не рассматривает ревакцинацию от коронавируса через полгода. Предварительно — через год, стратегия по этому вопросу будет позже.
Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил в интервью украинской службе BBC.
«Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать населения. Есть только несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза [через полгода после второй дозы] вызывает больший иммунный ответ. Но это только заявления. Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной, будет обязательной. То есть пока мы не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия — это ревакцинация через год», — отметил Кузин.
Предварительно в конце сентября Минздрав получит новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии о ревакцинациюи будут рассматриваться также позже. Напомним, что украинские COVID-сертификаты действуют полгода после второй дозы.
По словам Кузина, при ревакцинации вакцины можно менять, но пока рекомендаций нет.
- Бустерные дозы начали вводить уже в Израиле, США и Германии. Всемирная организация здравоохранения призвала временно запретить прививки третьей дозой.
- В июле компания Pfizer заявила, что прививка третьей дозой ее вакцины против коронавируса увеличивает уровень антител против штамма «Дельта» в пять раз.