В Британии в курортном городе вспыхнул масштабный пожар

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PHE West Midlands / Twitter

В Великобритании в курортном городе Лемингтон произошел сильный пожар в промышленной зоне.

Об этом сообщается на странице пожарно-спасательной службы Уорикшир.

Спасатели объявили эвакуацию жителей, живущих возле места происшествия. Граждан, проживающих на расстоянии 70 метров, призвали закрыть окна и двери и не выходить на улицу.

Люди выкладывают в соцсети фото и видео с места пожара, на которых виден столб черного дыма, поднимающийся в небо.

Также жители города жалуются на химический запах в воздухе и рассказывают о звуках взрывов.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, правоохранители и медики, причины пожара выясняются, информации о пострадавших пока нет.