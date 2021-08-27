Украина получила второе золото на Паралимпиаде
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Міністерство молоді та спорту України
Украина завоевала на Паралимпийских играх вторую золотую медаль — Марьяна Шевчук выиграла в женском пауэрлифтинге. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.
Шевчук дебютировала на Паралимпиаде и выступала в весе до 55 кг. Ей удалось поднять наивысший вес среди остальных участниц. В первой попытке Шевчук взяла вес 125 кг, в то время как ближайшие соперницы из Китая и Турции — 118 и 117 кг.
Однако со второй попыткой Шевчук не справилась — 128 кг ей не покорились. Первой попытки Шевчук оказалось достаточно для паралимпийского золота.
Первое золото на Паралимпиаде получила пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем.
- Украина традиционно на Паралимпийских играх выступает удачно и входит в перечень лучших стран по количеству полученных медалей. В частности, на летней Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро украинские спортсмены завоевали 117 медалей и заняли третье место в командном зачете. А на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане — 22 медали и пятое место.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования состоятся на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах не будет из-за коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представят 143 спортсмена, которые будут состязаться в 15 видах спорта.