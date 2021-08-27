Дело «Межигорья»: Януковича повторно вызывают в суд

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Высший антикоррупционный суд повторно вызывает экс-президента Виктора Януковича в суд по делу о присвоении резиденции «Межигорье» на территории Вышгородского района, что нанесло убытки государству на более чем 500 млн гривен.

Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича и перенес заседание по избранию меры пресечения экс-президенту на 4 октября 2021 года. На эту же дату на 09:30 суд ждет Януковича.

Его вызывают путем публикации повестки в СМИ и на официальном сайте Офиса генпрокурора.