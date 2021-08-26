Зеленский утвердил обновленную стратегию кибербезопасности Украины и создание кибервойск

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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая об обновленной стратегии кибербезопасности Украины, а также утвердил создание кибервойск в структуре Минобороны.

Указом № 447/2021, Национальный координационный центр кибербезопасности должен в течение двух месяцев разработать и подать на рассмотрение СНБО план реализации стратегии, а органы центральной власти совместно со Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки должны обеспечить выполнение этого плана после его утверждения.

Обновленная редакция стратегии состоит из перечня угроз для Украины в сфере кибербезопасности и предлагает основы национальной системы защиты, определяя основные приоритеты и стратегические цели.

Указом № 446/2021 Кабмину поручено рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов для создания и обеспечения кибервойск, а также объем комплектования личного состава этих войск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Минобороны Украины, резервистов и других.

«По результатам расчетов в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск», — говорится в документе.