«Укроборонпром» и Минцифры будут развивать в Украине сферу искусственного интеллекта

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Facebook / Державний концерн Укроборонпром

Госконцерн «Укроборонпром» и Министерство цифровой трансформации подписали меморандум о совместной работе по развитию в Украине цифровой экономики и инноваций, а также сферы технологий искусственного интеллекта (AI).

Как сообщает правительственный портал, документ предусматривает создание научно-исследовательских проектов в области AI в сфере национальной безопасности (акселераторы R&D, учебные программы и пр.), а также развитие AI в сфере обороны.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что развитие AI становится одним из ключевых и успех страны сегодня во многом зависит от способности использовать свой потенциал. Он добавил, что правительство уже приняло Концепцию развития искусственного интеллекта и утвердило план ее реализации, в том числе в оборонной сфере.

Генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев заявил, что внедрение AI станет продолжением реформ оборонно-промышленного комплекса, которыми предусмотрена защита киберпространства, а также создание новой боевой техники и инновационных разработок.