Проект City Express: «Укрзалізниця» тестирует поезд Stadler FLIRT для пригородного сообщения

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Компания «Укрзалізниця» тестирует швейцарский поезд Stadler FLIRT, который в будущем планируют пустить на маршрутах пригородного сообщения и городской электрички в Киеве, Днепре и Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По плану первые Stadler FLIRT должны запустить на маршрутах киевского узла до конца 2022 года. Затем такие поезда запустят на маршрутах в Днепре и Харькове.

Закупка и запуск Stadler FLIRT — это часть проекта City Express. Параллельно с тестом поезда УЗ завершает подготовку технических требований к подвижному составу и уже к концу сентября планирует объявить тендер. Среди источников финансирования закупки рассматриваются как средства госбюджета, так и кредитные, предложенные производителями.

В Киеве FLIRT будет обслуживать 6 направлений вокруг Киева: Вышгородский, Богуславский (Триполье, Кагарлык, Мироновка), Нежинский (Бровары, Бобровица, Носовка), Яготинский (Борисполь, Березань), Узинский (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь) и Клавдиевский (Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево).

Справка

Stadler FLIRT — это электропоезд, который развивает максимальную скорость в 160 км/ч. В нем 262 места 1 и 2-го классов. Поезд приспособлен для маломобильных категории и людей с инвалидностью — он оборудован пандусом, местами для размещения людей на инвалидных креслах и информационными бордами со шрифтом Брайля.