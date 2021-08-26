Премьер Шмыгаль: Учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба Кабинета министров Украины
Новый учебный год начнется вовремя и будет проходить в обычном режиме. Дети больше не будут учиться в дистанционном режиме.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас страна находится на «зеленом» уровне противоэпидемической безопасности.
«Это позволяет начать работу учебных заведений. Обучение должно происходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все необходимое», — подчеркнул премьер-министр.
Он отметил, что важным условием работы, которая гарантирует безопасность учителя и ученика — является вакцинация педагогов.
«Призываю украинских педагогов не пренебрегать собственной безопасностью и делать прививки. В Украине есть в достаточном количестве безопасные вакцины от ведущих производителей», — резюмировал Шмыгаль.
- В Ивано-Франковске решили премировать педагогов, если те до 31 августа привьются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса.
- В Украине запустили национальный конкурс, в котором школы могут выиграть компьютерную технику. Условием для участия является вакцинация более 80% сотрудников заведения. Конкурс продлится с 20 августа по 3 октября. Заполнить анкету для участия в розыгрыше можно до 29 сентября включительно.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что условием работы школ во время усиленного карантина станет вакцинация учителей. По его словам, будут работать только те школы, где будут вакцинированы не менее 80% учителей. Если не провакцинированы — дистанционное обучение.