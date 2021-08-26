Китай впервые попросил ВОЗ официально исследовать происхождение коронавируса и указал возможным источником лабораторию в США

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Китай впервые официально попросил Всемирную организацию здравоохранения провести расследование относительно возможного происхождения коронавируса из биолаборатории армии США Форт-Детрик и Университета Северной Каролины. Китайцы утверждают, что коронавирус создали в городе Фредерик, а затем произошла утечка.

Об этом сообщает Global Times.

Посланник Китая в отделении ООН в Женеве направил письмо Генеральному директору ВОЗ Тедросу Гебрейесусу, в котором подтвердил последовательную позицию Китая и запросил прозрачное расследование с полным доступом к лаборатории Форт-Детрик и Университету Северной Каролины. К письму также прилагается еще одно письмо, которое подписали более 25 миллионов китайских пользователей сети — они также требуют провести расследование в лаборатории Форт-Детрик.

Это первый случай, когда Китай официально попросил ВОЗ по дипломатическим каналам провести расследование происхождения коронавируса.

Форт Детрик — это центр биологической военной деятельности США (USAMRIID). Базу создали в 1943 году для разработки бактериологического оружия и средств защиты от него. В Форт-Детрик находятся биомедицинские лаборатории по изучению опасных вирусных болезней, таких как оспа и лихорадка Эбола.

Global Times пишет, что Институт USAMRIID работал с командой Ральфа Барика из Университета Северной Каролины и опубликовал результаты своего исследования в отчете, который показывает, что еще в 2003 году эти институты уже владели расширенными возможностями для синтеза и модификации коронавирусов, связанных с SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome — Тяжелый острый респираторный синдром).

Происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается спорным. ВОЗ планировала проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми, вероятно, произошли первые случаи заражения коронавирусом. Китай отрицает разработку COVID-19, а в Уханьском институте вирусологии утверждают, что вирус возник естественным путем.

Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.