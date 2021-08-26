Эвакуация из Афганистана: Девочку, которая родилась в военном самолете США, назвали Рич — в его честь

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Twitter / Air Mobility Command

Девочку, которая родилась 21 августа в самолете ВВС США во время эвакуации из Афганистана, назвали Reach (Рич) — именно такой позывной у военного самолета C-17.

Об этом сообщает CNN.

«Мы общались с мамой и папой ребенка. Они назвали девочку Рич. И они сделали это потому, что позывной самолета C-17, который доставил их из Катара в Рамштайн, был Рич. Как пилот ВВС я мечтаю, чтобы девочка по имени Рич выросла, получила гражданство США, а также чтобы она (позднее) летала на истребителях ВВС США», — сказал генерал Тод Вильтс, командир Европейского командования Штатов.

Рич родилась 21 августа во время рейса из Кабула. У мамы (гражданки Афганистана) схватки начались во время полета. Из-за давления пилотам пришлось снижать высоту, что помогло стабилизировать состояние матери и спасти ее жизнь. Самолет приземлился на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Женщину и новорожденную девочку доставили в медицинское учреждение — их состояние удовлетворительное.

Медсестра, которая занималась Рич, рассказала, что они ожидали худшего состояния новорожденной, однако все хорошо — ребенок сейчас на грудном вскармливании.