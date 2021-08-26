Япония приостанавливает использование более полутора миллиона доз вакцины Moderna из-за сторонних примесей во флаконах
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna после доклада о найденных во флаконах примесях.
Об этом сообщают Reuters и The Japan Times со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Министерство заявило, что с 16 августа в восьми пунктах вакцинации в префектурах Ибараки, Сайтама, Токио, Гифу и Айти подтвердили наличие посторонних веществ во флаконах с вакцинами — речь идет о посторонних твердых частицах, размер которых составляет несколько миллиметров. Однако пока неизвестен их состав. Вероятно, флаконы запачкали на производстве в Испании.
«Moderna подтверждает, что Япония сообщала о случаях твердых частиц в вакцине от коронавируса. Компания расследует доклад и работает с партнером Takeda и регуляторами, чтобы решить этот вопрос», — говорится в заявлении компании.
Поскольку эти дозы уже распределили по 863 центрам вакцинации по всей стране, Министерство попросит эти центры не использовать их.
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