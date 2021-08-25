«Как в анекдоте: 50%». Навальный оценил вероятность своего убийства в тюрьме

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Российский оппозиционер Алексей Навальный оценил вероятность насильственной смерти в тюрьме в 50%. Он назвал президента РФ Владимира Путина психически нездоровым, а потому прогнозировать действия власти невозможно.

Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

«Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50%. Или убьют, или не убьют. Давайте не забывать о том, что мы имеем дело с явно психически нездоровым человеком — Путиным. Патологическим лжецом с маниями величия и преследования [...]. Про индикаторы того, снизился или вырос риск моего убийства, могу сказать одно: мои наблюдения свидетельствуют, что это невозможно прогнозировать по внешним признакам», — сказал Навальный.

Он также рассказал, что раньше его колония в Покрове славилась избиениями, но сейчас этого нет. По его словам, теперь она специализируется на психологическом насилии — заключенные сталкиваются с бесконечными провокациями. Их ставят в условия, когда человек вынужден кого-то избить. Навальный отметил, что ему удается избегать таких провокаций.