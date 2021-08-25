Платформа OnlyFans договорилась с банками — секс-контент запрещать не будут

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Сервис обмена фото и видео OnlyFans не будет вводить запрет на контент сексуального характера.

Об компания-владелец платформы сообщила в Twitter.

Указано, что OnlyFans получил все необходимые гарантии, потому сайт приостановил запланированное на 1 октября изменение правил на платформе.

Ранее основатели OnlyFans сообщали, что запрет на секс-контент был требованием нескольких банков. Как пишет Variety, теперь компания, вероятно, заключила новые соглашения с банками о выплатах авторам OnlyFans, в том числе тем, кто публикует порно.