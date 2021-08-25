Глава МИД Австрии отказался ехать в оккупированный Крым. Лавров обвинил его в нежелании знать, «что на самом деле происходит» на полуострове
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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ТАСС
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг отказался от приглашения главы МИД России Сергея Лаврова посетить оккупированный Крым.
Об этом он заявил на совместном брифинге в Вене.
«У нас нет ни желания, ни намерения направлять делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия. Как министру иностранных дел Австрии мне очень важно действовать только в европейском контексте», — отметил Шалленберг.
Со своей стороны Лавров обвинил австрийского коллегу в том, что он не хочет «узнать, что на самом деле происходит в Крыму».
«Не хочу показаться невежливым гостем, но сейчас было сделано заявление Александером. Прошу зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что происходит в Крыму», — сказал российский министр.
В то же время Лавров отметил, что «все равно» приглашает Шалленберга «и в Москву, и в другие наши города, и в Крым в частности».
Глава МИД Австрии ответил, что «с удовольствием поедет в Москву при ближайшей возможности».
- 23 августа Александер Шалленберг как представитель Австрии принял участие в первом саммите «Крымской платформы».
- Саммит открыл президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления он рассказал, что с начала оккупации Крыма Россия втрое увеличила военное присутствие на полуострове, и призвал Россию исправить историческую ошибку и подписать декларацию об осуждении аннексии полуострова.
- Страны-участницы «Крымской платформы» приняли совместную декларацию, в которой осудили милитаризацию и нарушение прав на оккупированном полуострове.