Глава МИД Австрии отказался ехать в оккупированный Крым. Лавров обвинил его в нежелании знать, «что на самом деле происходит» на полуострове

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ТАСС

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг отказался от приглашения главы МИД России Сергея Лаврова посетить оккупированный Крым.

Об этом он заявил на совместном брифинге в Вене.

«У нас нет ни желания, ни намерения направлять делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия. Как министру иностранных дел Австрии мне очень важно действовать только в европейском контексте», — отметил Шалленберг.

Со своей стороны Лавров обвинил австрийского коллегу в том, что он не хочет «узнать, что на самом деле происходит в Крыму».

«Не хочу показаться невежливым гостем, но сейчас было сделано заявление Александером. Прошу зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что происходит в Крыму», — сказал российский министр.

В то же время Лавров отметил, что «все равно» приглашает Шалленберга «и в Москву, и в другие наши города, и в Крым в частности».

Глава МИД Австрии ответил, что «с удовольствием поедет в Москву при ближайшей возможности».