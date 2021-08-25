Вице-президент США Харрис отложила вылет во Вьетнам после сообщений о гаванском синдроме у сотрудников посольства

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Вице-президент США Камала Харрис отложила визит во Вьетнам после сообщения американского посольства о случаях «гаванского синдрома» у нескольких его сотрудников.

Об этом пишет CNN.

Харрис должна была вылететь в Ханой из Сингапура 23 августа. «Путешествующая делегация вице-президента отложила вылет, поскольку офис вице-президента был проинформирован о недавнем возможном инциденте со здоровьем сотрудников посольства в Ханое. После тщательной оценки было принято решение продолжить поездку вице-президента», — заявила Рэйчел Чен, пресс-секретарь посольства США в Ханое.