Украина получила первые медали на Паралимпийских играх

Новости

John Walton - PA Images / Contributor / Getty Images

Украина на Паралимпийских играх в Токио получила первые медали: бронзу получила фехтовальщица Евгения Бреус в личных соревнованиях на сабле, а серебро — пловец Антон Коль на дистанции 100 метров на спине и фехтовальщик Артем Манько.

Об этом сообщает Суспільне.

38-летняя Евгения Бреус соревновалась на сабле в фехтовании на колясках. Ее соперницей в финале была Ева Андреа Гаймаси из Венгрии, игра закончилась со счетом 15:10. Это первая медаль для Украины на Паралимпиаде.

Бреус в 2016 году выиграла бронзу на соревнованиях в Рио в шпаге — эта медаль уже вторая для нее в карьере на Паралимпийских играх.

Вторую медаль Украине принес пловец Антон Коль с врожденным пороком опорно-двигательного аппарата на дистанции 100 метров на спине. Он начал заплыв третьим, однако впоследствии нарастил скорость. На финише украинец проиграл израильтянину Шалаби меньше 0.3 секунды. В 2016 году в Рио Коль получил две бронзовые награды: на дистанциях 50 метров и 100 метров на спине.

Третью медаль и второе серебро Украине принес фехтовальщик Артем Манько — вице-чемпион в фехтовании на сабле на колясках.

Украина традиционно на Паралимпийских играх выступает удачно и входит в перечень лучших стран по количеству полученных медалей. В частности, на летней Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро украинские спортсмены завоевали 117 медалей и заняли третье место в командном зачете. А на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане — 22 медали и пятое место.