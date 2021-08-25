Украина получила первые медали на Паралимпийских играх
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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John Walton - PA Images / Contributor / Getty Images
Украина на Паралимпийских играх в Токио получила первые медали: бронзу получила фехтовальщица Евгения Бреус в личных соревнованиях на сабле, а серебро — пловец Антон Коль на дистанции 100 метров на спине и фехтовальщик Артем Манько.
Об этом сообщает Суспільне.
38-летняя Евгения Бреус соревновалась на сабле в фехтовании на колясках. Ее соперницей в финале была Ева Андреа Гаймаси из Венгрии, игра закончилась со счетом 15:10. Это первая медаль для Украины на Паралимпиаде.
Бреус в 2016 году выиграла бронзу на соревнованиях в Рио в шпаге — эта медаль уже вторая для нее в карьере на Паралимпийских играх.
Вторую медаль Украине принес пловец Антон Коль с врожденным пороком опорно-двигательного аппарата на дистанции 100 метров на спине. Он начал заплыв третьим, однако впоследствии нарастил скорость. На финише украинец проиграл израильтянину Шалаби меньше 0.3 секунды. В 2016 году в Рио Коль получил две бронзовые награды: на дистанциях 50 метров и 100 метров на спине.
Третью медаль и второе серебро Украине принес фехтовальщик Артем Манько — вице-чемпион в фехтовании на сабле на колясках.
Украина традиционно на Паралимпийских играх выступает удачно и входит в перечень лучших стран по количеству полученных медалей. В частности, на летней Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро украинские спортсмены завоевали 117 медалей и заняли третье место в командном зачете. А на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане — 22 медали и пятое место.
- Накануне Паралимпийских игр в Токио провели Олимпийские игры. Украинскую сборную представляли 153 спортсмена, что было наименьшим количеством атлетов на Летней Олимпиаде в истории независимой Украины. В целом Украина получила 19 олимпийских медалей — 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Это лучше, чем на предыдущей Олимпиаде в Рио (11 медалей), но меньше, чем на всех остальных. В медальном зачете сборная Украины заняла 44 место — здесь страны расположены по количеству полученных золотых медалей. В то же время в зачете по общему количеству медалей Украина оказалась на 16 месте.