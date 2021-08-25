WSJ: В отчете для Белого дома американская разведка не смогла назвать источник появления COVID-19

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Japanexperterna.se / Flickr

Разведывательные органы США предоставили президенту Джо Байдену отчет о возможном происхождении коронавируса.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что новый доклад разведсообщества не содержит конкретных заключений по этому вопросу, в том числе из-за нехватки подробной информации с китайской стороны. Составители отчета не объясняют, перешел ли вирус к человеку естественным путем или в результате утечки из лаборатории.

Авторы отчета, переданного Белому дому, особо выделяют необходимость заставить официальный Пекин поделиться лабораторными записями, образцами генома и иной информацией. Один из источников издания отметил, что мировое сообщество не сможет разобраться в причинах возникновения пандемии, если Китай не предоставит доступ к определенным наборам данных.