Президент Франции Макрон может посетить Украину до конца года

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Grigory Duko \ TASS \ Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Украину в ближайшее время — до конца 2021 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на брифинге в рамках визита в Киев 24 августа.

«Разделяю надежду, что президент Французской Республики сможет посетить Украину еще до конца этого года», — сказал он.

Со своей стороны министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что с нетерпением ждет нового этапа сотрудничества.

«Министр Ле Дриан подтвердил сегодня намерение президента Макрона осуществить такой визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений», — добавил глава МИД Украины.