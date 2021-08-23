Рада обратилась к международным организациям за поддержкой «Крымской платформы»
- Автор:
- Костя Войтенко
- Дата:
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Струмковський Владимир / УНИАН
В понедельник, 23 августа, Верховная Рада во время внеочередной сессии приняла проект постановления (№ 5775) с обращением к международным организациям о поддержке «Крымской платформы» и противодействия агрессии России.
Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата.
Обращение Верховной Рады адресовано ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств.
В документе напоминают о существующих решениях Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Европы о незаконной попытке аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, важность сохранения международной политики непризнания попытки аннексии, предотвращения нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины.
Также Верховная Рада призывает Генеральную Ассамблею ООН, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и Европарламент принять резолюции о поддержке «Крымской платформы», мировое сообщество — продолжать политику непризнания попытки аннексии РФ, а государства-партнеры «Крымской платформы» — поддержать создание межпарламентского координационного совета «Крымская платформа».
Полный текст постановления доступен на сайте парламента по этой ссылке.
- Саммит «Крымской платформы» начался 23 августа. В нем принимают участие представители 46 стран. «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины.
- Саммит открыл президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления он рассказал, что с начала оккупации Крыма Россия втрое увеличила военное присутствие на полуострове и призвал Россию исправить историческую ошибку и подписать декларацию об осуждении аннексии полуострова.
- Страны-участницы «Крымской платформы» также приняли совместную декларацию, в которой осудили милитаризацию и нарушения прав на оккупированном полуострове.