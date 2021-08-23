Глава Минздрава Ляшко: До конца сентября Украина получит еще 6,5 миллиона доз вакцин

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Кабинет министров Украины / УНИАН

До конца сентября Украина получит еще около 6,5 миллиона доз вакцин против коронавируса. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки и в сентябре. Минимум 6,5 миллиона доз вакцины придет», — цитирует слова главы Минздрава Укринформ.

Он отметил, что сейчас в медучреждениях, в пунктах массовой вакцинации, у мобильных бригад в наличии есть около 9,5 млн доз вакцины.

В то же время Ляшко предупредил, что зимой ожидается всплеск заболеваний COVID-19. Глава Минздрава отметил, что в Украине и странах ЕС динамика роста случаев заболевания COVID-19 отличается. В качестве примера он привел Нидерланды, где «буквально за три-четыре дня» количество случаев инфицирования с 200—300 возросло до 10 тысяч, продержалось три недели и пошло на убыль.

«В Украине мы видим постепенный рост, и он отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году. Поэтому, если смотреть эту динамику, несмотря на то, что это и другие штаммы, мы можем говорить о росте количества случаев именно в зимний период. А поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост (в период) середины октября-ноябрь и начала декабря, то следующая волна — это февраль и март», — пояснил министр.

Ляшко отметил, что систему здравоохранения готовят к тому, чтобы она смогла быстро реагировать на возможный всплеск заболевания коронавирусной инфекцией. Для этого больницы первой волны централизованно обеспечили кислородом, поскольку при лечении больных наиболее востребованной является именно кислородная терапия.