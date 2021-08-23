Премьер Шмыгаль заявил о более чем $100 млрд убытков от оккупации Крыма. Заставить Россию заплатить — один из приоритетов

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Общие потенциальные убытки Украины от оккупации Крыма Россией оцениваются в более чем 100 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления 23 августа на саммите «Крымской платформы».

По его словам, одна из приоритетных задач власти — заставить Россию, по решению международных судов, «начать платить за свои действия».

«Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки на сегодняшний день оцениваются экспертами в размере более 100 миллиардов долларов. Это утраченные природные ресурсы, потерянные активы государства, это утраченная промышленность, а главное — негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора», — отметил Шмыгаль.

Он отметил, что теперь одна из приоритетных задач власти — заставить Россию, по решению международных судов, начать платить за свои действия. «Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы», — сказал премьер.

Шмыгаль также отметил, что в результате политики милитаризации и «выкачивания» ресурсов временно оккупированный Крым находится на грани экологической катастрофы.

«Вопросы экологии — это вопрос безопасной жизни украинцев на полуострове и в целом экологических проблем для всего Черноморского региона. Дом миллионов украинцев превращается фактически в военную базу и режимный оккупационный объект. Это еще раз свидетельствует о глобальности проблемы и угрозе не только для Украины, но и для наших европейских соседей», — сказал он.