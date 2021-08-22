На Донбассе погиб военный, боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
На Донбассе в зоне боевых действий погиб украинский военнослужащий.
Штаб Операции объединенных сил сообщил, что военный погиб в результате обстрела.
Боевики за сегодня трижды открывали огонь по украинским позициям. Вблизи Луганского боевики вели огонь из станковых гранатометов и пулеметов, а возле Марьинки — из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
Отдельно штаб отметил, что в Луганской области был замечен российский разведывательный беспилотник «Орлан-10», который пересек линию разграничения.
- За эту неделю боевики на Донбассе убили трех военных, среди которых командир мотопехотного отделения, и ранили местную жительницу, которая попала под обстрел в поселке Золотое-4.