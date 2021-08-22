Финал Евро-2020 спровоцировал в Британии «супер распространение» коронавируса

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Финальный матч чемпионата Европы по футболу-2020, который прошел 11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли», спровоцировал «супер распространения» коронавируса среди зрителей. Впрочем люди заражались не только на стадионе, но и в пабах и местах трансляции матча.

Об этом пишет Reuters.

По данным «Общественного здоровья Англии» среди почти 67 тысяч болельщиков, которые были во время матча на стадионе, 2 296 людей, вероятно, были заражены коронавируса. Еще 3 404 человека могли заразиться из-за посещения стадиона.

Данные, собранные после последних матчей Евро-2020, показывают, что после футбольного матча в стране произошел скачок заболеваний.

Заместитель главы Департамента здравоохранения Англии Дженнифер Смит отметила, что Евро-2020 был «уникальным событием» и вряд ли еще будет подобное воздействие от массовых мероприятий на распространение коронавируса в Великобритании.

«Данные показывают, насколько легко вирус может распространяться при тесном контакте, и это должно быть предупреждением для всех нас, поскольку мы снова пытаемся вернуться к нормальной жизни», ㅡ говорит Смит.