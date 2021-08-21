Германия также сменила своего представителя в «Крымской платформе»

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Германию на учредительном саммите «Крымской платформы» представит министр экономики и энергетики вместо министра иностранных дел Хайко Мааса.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Германию на первом саммите Крымской платформы представит федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмаер. Он является близким доверенным лицом федерального канцлера Меркель и ранее занимал должность главы федеральной канцелярии. Поэтому, наверное, не является случайностью, что в понедельник именно министр Альтмаер приедет в Киев после того, как федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, к сожалению, вынужден был срочно отменить свое участие в «Крымской платформе» из-за событий в Афганистане», — сказала посол Анка Фельдгузен.

Она также отметила, что в 2019 году министр Альтмаер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между «Нафтогазом» и «Газпромом». «Тема энергетической безопасности в контексте «Северного потока-2», безусловно, также будет на повестке дня министра Альтмаера на полях саммита «Крымской платформы», — добавила посол.