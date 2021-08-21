В Украине растет количество больных коронавирусом — за прошлые сутки выявили 1 732 случая

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В Украине за прошлые сутки, 20 августа, зафиксировали 1 732 новых случая коронавируса. Среди заболевших 104 ребенка и 32 медработника.

Об этом утром 21 августа сообщило Министерство здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки выявили в Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

Всего за прошлые сутки госпитализировали 616 человек, умерли 38 пациентов, выздоровели — 763 человека.

С начала пандемии в Украине заболели 2 273 558 человек, выздоровели — 2 200 763 пациента, умерли — 53 432.