Украино-американская Firefly Aerospace успешно провела финальный тест ступени ракеты Alpha. Далее — запуск

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Firefly Aerospace

Украино-американская компания Firefly Aerospace Inc. Максима Полякова провела успешный финальный огневой тест первой ступени ракеты-носителя Alpha. Теперь ракета ждет своего первого запуска, который предварительно запланирован на 2 сентября с пусковой площадки SLC-2W на военно-воздушной базе Ванденберг.

Видео 15-секундного испытания компания показала в своем Twitter.

Двигатели показали отличную работу и полностью готовы к полету.

Во время первого запуска Alpha должна вывести на орбиту набор нетехнических и технических грузов (спутники) из 7 разных стран, которые были выбраны в ходе конкурса. На орбиту также улетят детские рисунки и фотографии предыдущих космических полетов.