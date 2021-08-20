«Ворвались без цели». ФБР не выявило доказательств сговора сторонников Трампа во время штурма Капитолия

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Blink O'fanaye / Flickr

Федеральное бюро расследований США не выявило веских доказательств централизованного заговора сторонников экс-президента Дональда Трампа во время штурма Капитолия в январе 2021 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

У мятежников не было единого плана действий, что делать после проникновения внутрь здания.

Источник Reuters, близкий к расследованию, сообщил, что ФБР нашло очень скудные доказательства того, что нападение на Капитолий было результатом организованного заговора, чтобы отменить результаты президентских выборов.

Следователи ФБР выяснили, что группы протестующих, в частности ультраправые группировки, стремились ворваться в Капитолий, но не имели четкой конечной цели таких действий.

«Всего пять процентов этих групп были более или менее организованными», — уточнил собеседник агентства.