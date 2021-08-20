Снос усадьбы Барбана: полиция открыла уголовное производство против застройщика и составила админпротоколы на активистов

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В Киеве 20 августа на улице Обсерваторной в 05:00 снесли часть исторической усадьбы Барбана, а накануне полиция задержала активистов, которые пришли защищать здание от сноса.

По факту самоуправства полиция открыла уголовное производство против застройщика и составила админпротоколы на активистов, сообщает пресс-служба.

«Правоохранители проводят комплекс следственных действий, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности», — говорится в сообщении.

По данным полиции, участники акции «начали нарушать общественный порядок» и не реагировали на предупреждения правоохранителей. Поэтому они доставили двух мужчин в Шевченковское управления полиции.

В отношении них участковые офицеры составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению полицейского) об административных правонарушениях.

Дело в том, что 19 августа в знак протеста горожане перекрыли автомобильное движение по улице Обсерваторной из-за чего произошли столкновения с полицией и водителями автомобилей, которые требовали открыть дорогу.

За противоправные действия им грозит штраф от 136 гривен до 255 гривен или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, исправительные работы или же административный арест до пятнадцати суток.

Кроме того, полиция расследует уголовное производство по ст. 356 (самоуправство). Правоохранители подали в районный суд ходатайство о наложении ареста на целостный имущественный комплекс с запретом совершать любые действия относительно усадьбы.

25 мая Министерство культуры выдало предписание о прекращении любых строительных работ на ул. Обсерваторной, 6. Однако, застройщик его игнорирует.

В 2015 году Научно-исследовательский институт охраны памятников предлагал внести усадьбу Александра Барбана в Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.