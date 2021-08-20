Турция готова признать власть талибов в Афганистане

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Recep Tayyip Erdoğan / Flickr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов сотрудничать с «Талибаном» для того, чтобы «защитить интересы Анкары».

Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu, отметив, что Эрдоган приветствует «рассудительные заявления талибов».

«Турция готова к любому сотрудничеству ради мира в Афганистане, благополучия наших родственников в стране и защиты национальных интересов. Независимо от того, кто в администрации, быть с Афганистаном в хорошие и плохие времена — это наш братский долг», — подчеркнул президент.

Он добавил, что военное присутствие Турции в Афганистане укрепит позиции новой администрации Кабула на международной арене.

Также Эрдоган предположил, что в ближайшее время поговорит с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным о ситуации в Афганистане.

Недавно начальник Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что «Талибан» сегодня может быть совсем другим, чем 20 лет назад. Он предполагает, что им можно «дать шанс» хотя бы потому, что они впервые станут публичными и выйдут из тени.

Следом за главой Генштаба премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что «выводы о талибах надо делать с учетом их действий, а не слов».

А глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС «придется говорить» с лидерами фундаменталистского исламистского движения «Талибан», который фактически захватил власть в Афганистане. Впрочем, это не означает официального признания их правления.