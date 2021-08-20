NASA приостановило сотрудничество со SpaceX из-за иска Джеффа Безоса
- Автор:
- София Телишевская
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NASA приостановило работу над изготовлением космического модуля для высадки на Луну вместе с компанией Илона Маска SpaceX из-за судебного иска компании миллиардера Джеффа Безоса.
Об этом сообщает Reuters.
Космическая компания Безоса Blue Origin подала в федеральный суд США иск против NASA по поводу контракта стоимостью 2,9 миллиарда долларов, который космическое агентство в апреле заключило с компанией Илона Маска SpaceX. По договоренностям SpaceX должна была изготовить космический модуль для высадки на Луну.
Однако Blue Origin заявляет, что контракт нарушает правила свободной конкуренции. Компания Безоса также работала над лунным модулем для NASA и предлагала агентству альтернативный проект аппарата.
Управление государственной отчетности США поддержало решение NASA выбрать единственного поставщика лунного модуля.
«В обмен на временное прекращение работ все стороны согласились на ускоренный график судебных разбирательств, который завершится 1 ноября. Представители NASA продолжают работать с Министерством юстиции над рассмотрением деталей дела и надеются на своевременное решение этого вопроса», — отметили представители NASA.
- Речь идет о высадке, которая планируется в рамках программы Artemis. Ее цель — доставить людей на Луну в 2024 году и создать инфраструктуру для дальнейшей отправки астронавтов на Марс. Программа действует в кооперации с частными компаниями. В декабре 2020 года NASA назвало первых 18 астронавтов для миссий на Луну, среди них — девять женщин.
- NASA рассматривает предложения по разработке аппарата от трех компаний: Blue Origin, Dynetics и SpaceX. Artemis должна стать первой американской программой по исследованию глубинного космоса со времен Apollo Moon в 1960-х.
- В феврале стало известно, что анонсированная высадка людей на Луне в рамках миссии Artemis в 2024 году может не состояться, поскольку NASA не хватает финансирования.