Руководитель Нацполиции в Харьковской области подал в отставку
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Национальная полиция Украины
Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель подал в отставку.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими — для меня это уже история», — написал Рубель.
Начальником ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель был назначен в декабре 2020 года. С 2005 года работал на различных должностях в полиции Киева и области, в ГУБОП МВД Украины, Департаментах уголовного розыска, внутренней безопасности, возглавлял Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области. Является полковником полиции.
- 11 августа подал рапорт об отставке начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. Новым руководителем полиции Киева назначили главу Генерального управления Нацполиции в Полтавской области Ивана Выговского.
- 13 июля 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков подал в Раду заявление об отставке. Он пробыл на этой должности с 2014 года. Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
- 4 августа правительство уволило заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. В то же время Мэри Акопян и Богдана Драпятого назначили новыми заместителями главы МВД.