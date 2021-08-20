Руководитель Нацполиции в Харьковской области подал в отставку

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Национальная полиция Украины

Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель подал в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими — для меня это уже история», — написал Рубель.

Начальником ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель был назначен в декабре 2020 года. С 2005 года работал на различных должностях в полиции Киева и области, в ГУБОП МВД Украины, Департаментах уголовного розыска, внутренней безопасности, возглавлял Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области. Является полковником полиции.