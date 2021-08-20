В Новой Зеландии продлили локдаун из-за вспышки коронавируса

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Gabriel Kuchta / Stringer

В Новой Зеландии продлили действие жесткого карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, как минимум до 24 августа.

Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

«Мы считаем, что за семь дней сможем лучше оценить ситуацию в стране. Пока мы не до конца понимаем масштаб вспышки «Дельты», — сказала она на заседании правительства.

По словам Ардерн, страна пока будет находиться на четвертом (максимальном) уровне ограничений, который предусматривает закрытие офисов и всех предприятий, отмену массовых мероприятий, работать могут только экстренные службы.