В Украине за сутки зарегистрировали 1 600 новых случаев коронавируса. Лидирует Киев

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В Украине за прошлые сутки, 19 августа, у 1 600 людей выявили коронавирус. Среди них 112 детей и 46 медработников.

Об этом утром 20 августа сообщило Министерство здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Всего за прошлые сутки госпитализировали 597 человек, умерли 26 пациентов, выздоровели — 882 человека.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 271 826 человек, выздоровели — 2 200 000 пациентов, умерли — 53 394.