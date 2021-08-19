Украина купила британский ледокол James Clark Ross

Новости

Национальный антарктический научный центр Украины сегодня, 19 августа, купил британский ледокол James Clark Ross, подписав соответствующий акт. После переоформления всех необходимых документов ледокол уже под украинским флагом отправится в Одессу, его ожидают в начале осени этого года.

Директор антарктического центра Евгений Дикий рассказал, что судно позволит проводить масштабные исследования Южного океана, а со временем и Арктики, и самостоятельно доставлять экспедиции и грузы на украинскую станцию «Академик Вернадский». Дикий добавил, что James Clark Ross важен еще как символ — именно он в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на станцию ​​«Фарадей», которую в итоге получила Украина.

Ледокол James Clark Ross был построен британской компанией Swan Hunter Shipbuilders на верфи в Уолсенде. На воду его спустили в 1990 году. В течение последних 30 лет ледокол выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

Судно длиной почти 100 метров и водоизмещением 5 732 тонн может идти со скоростью два морских узла (почти 4 км в час) через ледовое поле толщиной 1 метр. Максимальная ледовая преграда для прохождения — 4 метра. Экипаж ледокола состоит из более 20 членов. На его борту могут находиться несколько десятков человек.