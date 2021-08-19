Печерский суд Киева возобновил расследование дела о «сдаче Крыма», которое инициировали адвокаты Януковича
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- Ангелина Шеремет, Оксана Коваленко
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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images
Печерский районный суд Киева 16 августа 2021 года отменил постановление Офиса генерального прокурора о закрытии уголовного производства по факту «умышленной сдачи Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены и организации массовых убийств на Майдане в 2014 году», которое инициировали адвокаты Виктора Януковича.
Об этом говорится в документах защитников, которые есть в распоряжении «Бабеля».
Адвокаты заявляли, что производство закрыли «незаконно, преждевременно и без проведения всех следственных действий». Также защитники беглого президента заявляют, что производство закрыли после истечения срока досудебного расследования, поэтому это решение нужно отменить. Судья Печерского суда удовлетворил жалобу адвоката и отменил постановление прокурора о прекращении производства.
Речь идет об уголовном производстве №62019000000000403. Его открыли по иску представителей Януковича 22 июля 2019 года, но закрыли 2 ноября 2020 года. Дело касается «возможной государственной измены и захвата власти» Александром Турчиновым, Арсением Яценюком, Андреем Парубием, Арсеном Аваковым, Валентином Наливайченко, Юрием Луценко и Степаном Полтораком.
Также производство касается «возможного сокрытия этих преступлений» во время расследования и судебного рассмотрения судьями Оболонского районного суда Киева и прокурорами.
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно.
- 28 января 2021 года Виктору Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) в связи с подписанием «Харьковских соглашений» в пользу России. Янукович якобы предоставил тогда еще президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Янукович заявил, что готов свидетельствовать по этому делу и пригласил Офис генпрокурора и ГБР в Ростов.