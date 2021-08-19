Печерский суд Киева возобновил расследование дела о «сдаче Крыма», которое инициировали адвокаты Януковича

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Печерский районный суд Киева 16 августа 2021 года отменил постановление Офиса генерального прокурора о закрытии уголовного производства по факту «умышленной сдачи Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены и организации массовых убийств на Майдане в 2014 году», которое инициировали адвокаты Виктора Януковича.

Об этом говорится в документах защитников, которые есть в распоряжении «Бабеля».

Адвокаты заявляли, что производство закрыли «незаконно, преждевременно и без проведения всех следственных действий». Также защитники беглого президента заявляют, что производство закрыли после истечения срока досудебного расследования, поэтому это решение нужно отменить. Судья Печерского суда удовлетворил жалобу адвоката и отменил постановление прокурора о прекращении производства.

Речь идет об уголовном производстве №62019000000000403. Его открыли по иску представителей Януковича 22 июля 2019 года, но закрыли 2 ноября 2020 года. Дело касается «возможной государственной измены и захвата власти» Александром Турчиновым, Арсением Яценюком, Андреем Парубием, Арсеном Аваковым, Валентином Наливайченко, Юрием Луценко и Степаном Полтораком.

Также производство касается «возможного сокрытия этих преступлений» во время расследования и судебного рассмотрения судьями Оболонского районного суда Киева и прокурорами.