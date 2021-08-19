В Украине за сутки вакцинировали более 120 тыс. человек и выявили 1 560 новых случаев COVID-19
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
В Украине за сутки медики вакцинировали 120 004 человек, из них первую дозу получили 62 714, а полностью иммунизированы — 57290.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В течение суток работали 843 мобильные бригады, 2 745 пунктов прививки и 326 центров вакцинации.
Всего с начала прививочной кампании препарат получили 4 914 255 человек. Первой дозой привито 4 914 253 лица, а второй — 2 908 748 человек. Всего сделали 7 823 001 прививку.
«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.
Также за сутки в Украине выявили 1 560 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 90 детей и 35 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.
За все время пандемии в Украине на COVID-19, по данным Минздрава, заболели более 2,2 миллиона человек, 53 368 — умерли.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Так в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.
Осенью Украину ожидает значительное распространение штамма «Дельта», поскольку сейчас он доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.
- Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.