В Беларуси заблокировали работу независимого издания «БелаПАН»

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В Беларуси силовики заблокировали работу независимого издания «БелаПАН».

Об этом сообщает Tut.by.

Силовики провели обыски у журналиста издания Захара Щербакова, после чего его повезли в офис телекоммуникационной компании «Белтелеком» в Минске. Там находится хостинг-площадка, где в присутствии журналиста силовики изъяли сервер «БелаПАН». После этого Щербакова допросили в управлении Следственного комитета и отпустили.

Ранее Минский суд признал экстремистскими крупнейший новостной портал страны ТUТ.by, проект Zerkalo.io, их аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, а также приложения для мобильных телефонов.