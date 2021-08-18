В Беларуси заблокировали работу независимого издания «БелаПАН»
- Автор:
- Олег Панфилович
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В Беларуси силовики заблокировали работу независимого издания «БелаПАН».
Об этом сообщает Tut.by.
Силовики провели обыски у журналиста издания Захара Щербакова, после чего его повезли в офис телекоммуникационной компании «Белтелеком» в Минске. Там находится хостинг-площадка, где в присутствии журналиста силовики изъяли сервер «БелаПАН». После этого Щербакова допросили в управлении Следственного комитета и отпустили.
Ранее Минский суд признал экстремистскими крупнейший новостной портал страны ТUТ.by, проект Zerkalo.io, их аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, а также приложения для мобильных телефонов.
- В Беларуси 18 мая силовики провели обыски в офисах крупнейшего оппозиционного издания Tut.by. Сайт издания заблокировали, а более 10 сотрудников задержали. В сентябре прошлого года Министерство информации Беларуси лишило издание статуса средства массовой информации. Бывшая команда Tut.by запустила новое медиа — Zerkalo.io.
- 8 июля обыски провели у сотрудников беларусского издания «Наша Нива», его сайт заблокировали.