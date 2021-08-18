Минкультуры прокомментировало скандал со «сценой на могилах»: Захоронений там нет, КГГА предоставила все разрешения

Новости

Facebook / Володимир Прокопів

Министерство культуры и информационной политики Украины прокомментировало инцидент с установлением «сцены на братском захоронении» у Мариинского дворца — нет свидетельств, что на территории парка остались какие-либо захоронения, а Киевская городская государственная администрация предоставила все необходимые разрешения.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое опубликовали в среду, 18 августа.

Отмечается, что остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады «никоим образом не привязаны к конкретным местам захоронения».

«Пока неизвестно даже, остались ли вообще на территории Мариинского парка какие-нибудь захоронения. Поскольку и советская власть, в течение ее существования, и немецкие оккупанті во время Второй мировой войны на территории парка проводили работы по «благоустройству», — пояснили в Минкультуры.

Минкультуры отмечает, что КГГА предоставила творческой команде все необходимые для установки сцены разрешения.

«Сегодня один из заместителей главы КГГА вдруг публично возмутился тем, что происходит с согласия киевской городской власти, представителем которой он является. События последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднование такой величественной для страны даты — 30-летия независимости Украины», — добавили в ведомстве, намекая на секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива.

Сам же Прокопив отметил, что памятный знак, установленный над захоронениями, не внесен в госреестр и, соответственно, не является памятником местного или государственного значения, но рядом находятся братские захоронения, которые занесены в реестр недвижимых памятников.